Четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели четырехлетней девочки под колесами мусоровоза. Трагедия произошла на улице Лисогороской. Ребенок гулял без взрослых. Девочка каталась на велосипеде по дороге. Она упала – и оказалась под колесами машины. За рулем был 55-летний водитель. К ребенку приехала скорая, но девочку спасти не удалось – врачи зафиксировали смерть в машине СП.

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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