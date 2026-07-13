В Ирбитском районе объявлен режим ЧС. Затоплен крупный животноводческий комплекс

Ситуация с дождевым паводком в Ирбитском районе Свердловской области остается напряженной. В минувшие выходные глава района Алексей Никифоров принял решение об объявлении режима ЧС муниципального значения.

На своей странице «ВКонтакте» глава района рассказал, что подтоплен один из крупнейших молочно-товарных комплексов в Свердловской области – СПК «Килачевский», где содержится около 5000 голов крупного рогатого скота. Животных и персонал эвакуируют.

Сегодня утром вода начала уходить из сел Горки, Стриганское и деревни Мостовая. Спасательный отряд РМК «Поиск» сообщил о снижении воды в реке Ляга на 21 сантиметр, но в других селах обстановка сложная. «Река Ирбитка стоит на том же уровне, соответственно село Килачевское и деревня Шарапова остаются затопленными, продолжается эвакуация жителей в ПВР и скота с комплекса СПК «Килачевский». По прогнозам, вода идёт в сторону Зайково. Готовимся и там, пункты временного размещения разворачиваются практически на каждой территории. Уважаемые жители, ситуация действительно серьезная. Оперативная группа работает в круглосуточном режиме», – рассказал Алексей Никифоров.

В городе Ирбите режим ЧС пока не введен.

Ирбит, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube