Ягуар Аргон отмечает 18-летие (ФОТО)

Сегодня ягуару Аргону из Екатеринбургского зоопарка исполняется 18 лет, что для этого вида довольно почтенный возраст – в дикой природе ягуары живут 10-15 лет.

«У Аргона интересная семейная история. Его бабушка, Грета, жила в Екатеринбургском зоопарке. В двенадцать лет, что по человеческим меркам около шестидесяти, она родила от молодого супруга Гранта, тоже чёрного ягуара из Ленинградского зоопарка, пятнистую дочь Агнесс. Позже Агнесс отправилась на родину своего отца и там вышла замуж за чёрного ягуара Рока. В 2008 году у них родился Аргон. Спустя годы он вернулся на «историческую родину» в Екатеринбургский зоопарк», – рассказали в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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