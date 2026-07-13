В аэропорту Кольцово появится детская площадка (ФОТО)

В аэропорту Кольцово благоустроят привокзальную площадь. Как рассказали в пресс-службе авиагавани, особое внимание уделят удобству пассажиров с детьми. «Для маленьких путешественников будет создано многофункциональное игровое пространство. Оно будет включать игровой комплекс с горкой и качелями и будет оборудовано специальным напольным покрытием», – сообщили в Кольцово.

Там уточнили, что для взрослых также сделают скамейки и качели, разобьют газоны и высадят кустарники и деревья. «Благоустройство будет вестись поэтапно. В первую очередь обновления ждет участок перед терминалом международных авиалиний. Общая площадь благоустройства превысит 11 тысяч квадратных метров», – отметили в пресс-службе аэропорта.

Фото: аэропорт Кольцово

Екатеринбург, Елена Сычева

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