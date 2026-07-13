Террористы используют посуточную аренду квартир для хранения взрывчатки

Представители украинских террористических организаций начали активнее применять посуточную аренду жилья для хранения компонентов взрывных устройств.

Как сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области, для этого злоумышленники предъявляют подложные документы и фейковые паспорта, что позволяет им арендовать квартиры, не привлекая лишнего внимания. Особой популярностью у противника пользуется услуга бесконтактного заселения, когда арендодателю для оформления договора достаточно фотографии поддельного документа, отправленного в мессенджере или на электронную почту.

Основная цель такой тактики – организация тайных хранилищ, где хранятся комплектующие для взрывных устройств. Подобная схема усложняет работу правоохранительных органов, так как жильё используется кратковременно, а личность арендаторов намеренно скрыта. В регионе уже принимаются дополнительные меры для выявления подобных фактов. Контроль за рынком краткосрочной аренды усилен.

Ранее телеканал ОТВ рассказывал об осужденной на 21 год за попытку поджога военкомата Валерии Марченко. Она сообщила, что для приготовления зажигательного устройства использовала именно съёмное жилье .

Екатеринбург, Елена Владимирова

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