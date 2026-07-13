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Из Кольцово задерживается несколько рейсов

Несколько рейсов задерживаются на вылет из Екатеринбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура. По данным ведомства, опаздывают три рейса Red Wings, в Нижний Новгород, в Алматы и в Оренбург, и один «Якутии», в Санкт-Петербург.
«Вопрос предоставления авиакомпаниями обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов находится на контроле транспортных прокуроров», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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