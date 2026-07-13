Из Кольцово задерживается несколько рейсов

Несколько рейсов задерживаются на вылет из Екатеринбурга, сообщает Уральская транспортная прокуратура. По данным ведомства, опаздывают три рейса Red Wings, в Нижний Новгород, в Алматы и в Оренбург, и один «Якутии», в Санкт-Петербург.

«Вопрос предоставления авиакомпаниями обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов находится на контроле транспортных прокуроров», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube