В Свердловской области организуют помощь для жителей территорий, пострадавших от наводнения

Свердловская область уже две недели борется со стихией: проливные дожди привели к резкому повышению уровня воды в реках. На пике паводка в 17 районах было подтоплено более 290 жилых и дачных домов, а также свыше 3800 приусадебных участков. Разлившиеся реки повредили и затопили семь низководных мостов, временно отрезав от транспортного сообщения 17 населенных пунктов.

Самыми тяжелыми последствия паводка оказались в таких территориях, как Первоуральск, Нижние Серги, Горноуральский. Нижний Тагил, Ирбит. В ряде районов был введен режим ЧС. Губернатор Свердловской области, секретарь областного отделения «Единой России» Денис Паслер сегодня облетел на вертолете затопленные территории. «С первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерием Юрьевичем Казаковым с воздуха оценили, как развивается ситуация в разных территориях региона, чтобы принять дальнейшие решения. Итоги облета обсудим на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям», – рассказал губернатор в соцсетях.

Помощь жителям подтопленных городов и сел с первого дня природного катаклизма оказывает партия «Единая Россия». Так, в Первоуральске, где из-за паводка начались проблемы с водоснабжением, ее активисты развозят воду по конкретным адресам. Инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры и маломобильные граждане особенно нуждались в помощи, и получили ее. Руководит штабом помощи депутат заксобрания, лидер фракции ЕР Елена Чечунова. Она рассказала, что ситуация в муниципальном округе Первоуральск достаточно напряжённая: «Действительно, произошло затопление сотен домов. Пострадали и посевы, и жилые дома – часть из них была затоплена довольно сильно. Сейчас вода уходит, ситуация постепенно нормализуется, принимаются необходимые меры. При этом остается актуальным вопрос компенсации ущерба жителям».

Депутат Первоуральской городской думы от партии «Единая Россия» Денис Ярин добавил, что по линии партии «Единая Россия» была оперативно организована доставка питьевой воды, так как многие скважины оказались затоплены. «В настоящее время ведутся работы по прокладке водоотводных каналов в наиболее проблемных местах. Несмотря на продолжающиеся дожди, нам удалось локализовать некоторые участки и предотвратить дальнейшее затопление. Работа продолжается в активном режиме», – рассказал депутат.

Другое направление работы единороссов – координация сбора гуманитарной помощи и информирование граждан о механизмах получения компенсация за поврежденное или утраченное имущество.

Первоуральск, Елена Владимирова

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