Полезно ли питаться одной заморозкой – советы диетолога

В сети вирусится кулинарный тренд на домашние заготовки. Хозяйки устраивают «день готовки» – варят супы, делают гарниры и горячее в больших объемах, раскладывают по контейнерам и замораживают. Затем в течение месяца питаются только замороженными блюдами, освобождая время для других дел. Сохраняются ли микро- и макроэлементы в такой еде и насколько полезно питаться одной заморозкой, рассказала «Новому Дню» врач ЛФК, диетолог Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

По словам эксперта, замороженные блюда – один из лучших способов сохранить питательную ценность продуктов на срок до нескольких недель. Основные потери витаминов и микроэлементов происходят не при заморозке, а во время первичной тепловой обработки – варки, тушения или жарки. То есть до того, как блюдо попадает в морозилку, оно уже теряет самую большую долю полезных веществ. Например, витамин С – самый хрупкий: при тепловой обработке он может разрушиться до 50%. При заморозке этот процесс замедляется и при хранении продукта в морозилке до двух недель витамин С практически не теряется.

Сама заморозка и последующий разогрев добавляют к потерям ещё около 10% водорастворимых витаминов, таких как С и группы В. В итоге их содержание будет ниже, чем в свежеприготовленном блюде, но это, по словам диетолога, не существенные потери.

«Микроэлементы – железо, калий, магний, фосфор – при заморозке сохраняются практически полностью. То же самое касается большинства витаминов (А, Д, Е) и макронутриентов (белки, жиры и углеводы)», – пояснила Наталья Гусева.

При этом рацион, состоящий преимущественно из замороженных продуктов, может быть вполне полезным, заявила диетолог. Всё зависит от того, что именно было заморожено и как было организовано. Основные риски связаны не с самой заморозкой, а с большим количеством соли, жиров, соусов и добавок в блюдах, а также с нарушениями правил хранения после заморозки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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