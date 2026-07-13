Жога: уральская погода держит в тонусе все органы власти

Уральский полпред Артем Жога держит на контроле сложные ситуации, которые вызвала этим летом уральская погода.

«Уральская погода этим летом держит в тонусе все органы власти и профильные структуры. На оперативном совещании с главными федеральными инспекторами обсудили ликвидацию последствий погодных явлений, – сообщил Жога в социсетях. – В результате сильных дождей, гроз и ураганного ветра в ряде муниципалитетов Свердловской области оказались затоплены частные дома, более тысячи приусадебных участков и дороги, в том числе трасса Екатеринбург-Тюмень. В Челябинской области повреждены строения, фиксировались отключения электроэнергии.

К устранению последствий непогоды подключены все службы. Самое главное – это безопасность граждан: своевременная эвакуация, поддержка жителей, организация адресной помощи. Также следует своевременно уделять внимание состоянию гидротехнических сооружений, что позволит предотвращать подтопления домов».

Екатеринбург, Елена Васильева

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