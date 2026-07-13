Водителей предупредили об ограничениях на трассе из-за паводка

В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Основные проблемы сейчас сохраняются в районе 207 км в Талицком районе. Там разлилась река Юрмыч после сильных осадков.

Возможны два варианта объездов: Южное направление и Северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопасно проехать.

Напомним, ограничения были введены еще в субботу. На 292 км, где из-за размыва полотна обвалилась часть покрытия, ведутся дорожные работы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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