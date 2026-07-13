Единственный безопасный пляж в Свердловской области – в 118 км от Екатеринбурга

Купаться этим летом в регионе официально разрешили только на одном водоеме. Санитарные врачи выдали заключение пляжу санатория-профилактория «Леневка», который находится недалеко от Нижнего Тагила. И это в 118 километрах от Екатеринбурга.

Остальные водоемы в регионе не проверяли – их собственники не обращались за заключением.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что 29,6% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, 37,4% проб – по микробиологическим показателям, 2,9% проб – по паразитологическим. На пляжах также были отобраны и исследованы 47 проб почвы. Из них 15 не соответствуют установленным нормативам.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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