В ближайшие дни на Урал снова придут сильные ливни

Главное управление МЧС по Свердловской области предупреждает, что 14 и 15 июля в регионе ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни.

ГУ МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов – мокрые и скользкие поверхности крайне травмоопасны, а разведение костра и приготовление пищи становятся невозможными.

Владельцам частных домов советуют заранее проверить и подготовить ливневую канализацию и дренажные системы для эффективного отвода дождевой воды. Автомобилистов просят не заезжать в подтопленные участки, при ухудшении видимости плавно остановиться на обочине, включить «аварийку» и переждать ливень в машине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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