«Срочно зовите Фродо». Медаль челябинского марафона завирусилась в соцсетях

Организаторы Челябинского марафона показали медаль финишера, которую получат участники в этом году, и она тут же стала хитом соцсетей. По замыслу авторов, главная награда – это часть трубы с гравировкой.

«Круг – это про объединение, сообщество и спорт. Труба – это про Челябинск, про артерии, по которым течёт кровь города и горожан. Знак градуса – про раскаляющуюся и остывающую сталь и наш характер», – объяснили организаторы марафона.

На каждой медали будет выгравирована дата, имя марафонца и дистанция. Идея, судя по всему, очень понравилась любителям бега. Немалая часть комментариев посвящена «Властелину колец»: «срочно зовите Фродо», «моя прелесть», «одна медаль, чтоб править всеми».

Отметим, марафон в Челябинске пройдет 23 августа.

Челябинск, Елена Сычева

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