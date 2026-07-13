В Первоуральске в гаражах нашли склад паленого алкоголя на 2 млн рублей

В гаражных массивах Первоуральска полиция обнаружила склад немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции на общую сумму порядка двух миллионов рублей.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, гараж принадлежит 40-летнему местному жителю. Продавать нелегальный алкоголь ему помогали еще двое мужчин, 1980 и 1988 годов рождения.

«Хлопнули» бригаду в момент погрузки суррогата в фургон. Среди конфискованного – партия разных наименований водки сомнительного происхождения «Neft», «Родник Сибири», «С серебром», «Finsky Ice», «Армянский коньяк», «Старый Кенингсберг» и другие сорта контрафакта. Всего в этой точке и еще в двух стражи правопорядка обнаружили 8700 пачек сигарет «Космос», «Столичные», «Marble», 3988 емкостей, более известных в народе как «фунфырики», 13 десятилитровых канистр с палёнкой, 1743 поллитровок», – рассказал полковник Горелых.

По данному факту в ОВД Первоуральска возбуждено уголовное дело по п. а, б части 6 статьи 171.1 УК РФ – незаконный оборот немаркированной продукции. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Первоуральск, Елена Владимирова

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