За несколько часов гаишники поймали 27 самокатчиков-нарушителей

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Пешеход, ребенок, СИМ».

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, за несколько часов рейда гаишники пресекли 33 нарушения ПДД. Три пешехода переходили дорогу в неположенном месте, три велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает: пешеходы, велосипедисты и пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно надо спешиваться. Водители, в свою очередь, обязаны неукоснительно предоставлять преимущество пешеходам на пешеходных переходах и проявлять особую внимательность в зоне действия знаков «Пешеходный переход».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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