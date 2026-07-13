Огород рядом с домом: в парке Маяковского можно вырастить свои помидоры, суккуленты и мяту (ВИДЕО)

В Екатеринбурге можно вырастить собственный урожай не покидая городской черты. В парке Маяковского уже несколько лет работает общественный огород, где любой желающий может бесплатно арендовать одну или две грядки.
Огород для горожан в главном парке Екатеринбурга
Как рассказала «Новому Дню» ландшафтный архитектор парка Маяковского Екатерина Чернова, городские огородники выращивают всё, что душе угодно: помидоры, огурцы, перец, зелень, цветы. Особой популярностью пользуются суккуленты, а также пряные травы – мята, мелисса, шалфей и чабрец, которые идут на чай или специи. Были и эксперименты с экзотикой. В 2022 году здесь пытались вырастить кукурузу – она пошла вверх и уперлась в потолок. Также сажали маракуйю, но в условиях уральского климата она не дала урожая.
Сама теплица работает круглый год: зимой здесь включено центральное отопление, температура стабильна, поэтому даже в морозы можно растить свежую зелень и цветы.
Каждому арендатору выделяется одна грядка размером метр на метр, но при желании и наличии свободных мест можно получить и вторую. Всего в теплице 48 грядок – 24 на нижнем ярусе и столько же на верхнем. Всё необходимое для работы уже есть: лейки, садовый инвентарь, фартуки и вода для полива – ничего из дома приносить не нужно. Главное правило – регулярно ухаживать за своим участком. Если в течение двух недель грядка пустует, она снова становится доступной для других желающих.
Главные завсегдатаи огорода – те, у кого нет дачи, или кто живёт поблизости. В теплицу часто приходят и семьи с детьми: юные садоводы не только поливают и сажают, но и украшают свои грядки игрушками.
Заявки на аренду принимают ежегодно с декабря по январь. После новогодних праздников запускают новых арендаторов – чтобы проект жил и обновлялся, стараются ежегодно проводить ротацию.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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