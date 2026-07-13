Екатеринбург готовится к большому крестному ходу – стартовали «Царские дни»

В Екатеринбурге начались «Царские дни». Это ежегодный фестиваль православной культуры, приуроченный к годовщине трагической гибели семьи Романовых.

Центральным событием памятной недели по традиции станет ночное богослужение у Храма-на-Крови и масштабный крестный ход до Ганиной Ямы, ради чего в Екатеринбург приезжают тысячи православных из разных городов России и стран мира. В этом году литургия и крестный ход выпадают в ночь на пятницу.

Традиционно мероприятия фестиваля проходят при поддержке Фонда святой Екатерины. «Десятилетиями мы совершаем памятные богослужения. Первоначально они совершались тайно и первый молебен на месте разрушенного дома Ипатьева был совершен в 1989 году. После распада Советского Союза возникла твердая мысль, чтобы на этом месте построить храм-памятник. Мы в этом храме служим уже 23 года, его посещают сотни тысяч паломников, и он является центром празднования памяти Царской семьи, как и монастырь на Ганиной яме, где были уничтожены останки святых Царственных Страстотерпцев», – говорит протоиерей, священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

Екатеринбург, Елена Сычева

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