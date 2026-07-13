Водителя мусоровоза, сбившего маленькую девочку, не стали отправлять в СИЗО

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила выбрали меру пресечения водителю КамАЗа Александру Огольцову. В выходные под колесами его машины погибла четырехлетняя девочка. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд не стал отправлять его в СИЗО, ему запретили определенные действия, в частности, управление автомобилем.

Напомним, трагедия произошла 12 июля утром на улице Лисогорской. Ребёнок находился на улице один, взрослых рядом не было. Девочка упала с велосипеда и оказалась под передними колёсами КамАЗа. Ребёнок скончался в машине скорой помощи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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