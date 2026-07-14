Глава Ирбита: «В город идет вторая высокая волна паводка»

Ситуация с паводком в Ирбите и Ирбитском районе в ближайшие часы, скорее всего, будет ухудшаться. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» вечером 13 июля мэр Николай Юдин.

«После непродолжительного и незначительного снижения уровня воды вновь начался его подъем, и к восьми вечера вода в Нице поднялась до отметки 718 см. Очевидно, что в город идет вторая высокая волна паводка, так что все силы и средства, включая спасателей, а также муниципальные предприятия и учреждения, готовы в любой момент прийти на помощь в ней нуждающимся», – написал глава.

Юдин добавил, что 12 июля большая вода затопила сразу несколько населенных пунктов района, в Килачево люди ведут настоящую борьбу за спасение местного животноводческого комплекса.

Глава Ирбитского района Алексей Никифоров вечером 13 июля сообщил, что вода продолжает заходить в населённые пункты муниципалитета. «Сегодня начали эвакуировать в ПВР жителей поселка Зайково. Нарушено транспортное сообщение с деревней Молоковой. Также подтоплена дорога, ведущая в деревню Симанова. В экстренном порядке эвакуировали отдыхающих из социально-реабилитационном центра «Белая горка». Нарушено транспортное сообщение с деревнями Якшиной, Булановой и Шмаковой. В деревне Фоминой вода подходит к домам», – написал он в соцсети.

Губернатор Денис Паслер после облета затопленных территорий на вертолете и заседания комиссии по ЧС заявил: «Гидрологическая ситуация остается сложной, и прогноз погоды на ближайшую неделю – неутешительный. На особом контроле сейчас регулирование сброса воды на гидротехнических сооружениях. По данным министра природных ресурсов и экологии, на сегодня уровни воды выше отметки форсированного подпорного уровня в четырех водохранилищах: Верх-Нейвинском, Невьянском, Аятском, Верхне-Синячихинском».

По прогнозам МЧС, сегодня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках Нейва, Тагил, Чусовая, Пышма, Ирбит, Ница, Реж.

Ирбит, Елена Владимирова

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