В Байкаловском районе подтоплено более 50 жилых домов

Еще одним уральским муниципалитетом, куда пришла большая вода, стал Байкаловский район.

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Алексей Дорожкин, в селе Байкалово подтоплено 48 домов и приусадебных участков по улицам: Нагорная, Луговая, Озёрная, Мелиораторов, Заречная, Мальгина, а также переулок Набережный. Паводком затронуто 140 жителей, включая 37 детей. В деревне Шаламы подтоплено 3 жилых дома.

На базе Байкаловской средней школы организован пункт временного размещения (ПВР).

Как уже писал «Новый День», гидрологическая обстановка в регионе – неблагоприятная, в ближайшие дни ожидаются новые дожди. Режим ЧС уже введен в Ирбитском и Камышловском районах, возможно, сегодня его введут в городе Ирбите.

Байкалово, Елена Владимирова

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