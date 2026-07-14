Свердловские врачи поставили на ноги 91-летнюю женщину, пострадавшую во время урагана

Свердловские врачи спасли 91-летнюю Людмилу Фрицко из Красноуфимска, которая пострадала во время урагана. Сильный ветер сбил ее с ног, и женщина получила перелом шейки бедра.

Как рассказали в региональном минздраве, травматологи Красноуфимской районной больницы предложили пациентке высокотехнологичную операцию по замене сустава.

Несмотря на почтенный возраст, врачи оценили состояние женщины как перспективное для восстановления. Уже на следующий день после операции Людмила смогла встать на ноги. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и передвигается с тростью.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube