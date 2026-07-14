Треть проб воды в зонах затопления не соответствует санитарным требованиям

Затопление территорий в Свердловской области отрицательно сказывается на качестве питьевой воды в населенных пунктах и ведет к увеличению риска инфекционных заболеваний, в том числе – дизентерии и гепатита А.

Об этом заявил на пресс-конференции начальник отдела по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер. По его словам, санитарные врачи регулярно осуществляют мониторинг качества воды в централизованных системах водоснабжения в подтопленных территориях. «На сегодня отобрано 177 проб из центральных систем водоснабжения, из них 34% не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям и 23% – по микробиологическим показателям», – рассказал эксперт.

Чтобы сохранить здоровье, санврачи рекомендуют употреблять только бутилированную и кипяченую воду, соблюдать правила личной гигиены. После схода воды будет необходимо провести дезинфекцию территорий, жилых домов, выгребных ям, а также расположенных на личных участках скважин.

Кроме того, важным методом профилактики является вакцинация от гепатита А. На сегодня в зонах затопления вакцинировано порядка 800 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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