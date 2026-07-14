Главный синоптик Урала назвала ситуацию с дождевым паводком «уникальной»

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко назвала сложившуюся в Свердловской области ситуацию с ливнями и дождевым паводком уникальной.

По словам эксперта, за июнь в регионе выпало больше трехмесячной нормы осадков, в июле дожди продолжились – меньше чем за полмесяца в некоторых территориях выпало уже почти по полторы месячных нормы. «Не было таких прецедентов, когда на всей области такой избыток осадков», – подчеркнула Галина Шепоренко.

В ближайшие несколько дней, по ее словам, стабилизации обстановки ожидать не стоит. «На подходе – очередной циклон 15-16 июля, на юге, в центре области пройдут сильные и очень сильные дожди, выпадет до 40-50 мм осадков, подъем рек продолжится. Следующая неделя будет более благоприятной, осадков станет поменьше. В конце июля – начале августа ожидается некоторый избыток осадков, но потом, вторая и третья декада, будет близкой к норме, более благоприятной», – сообщила Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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