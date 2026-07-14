В Екатеринбурге к осени благоустроят привокзальную площадь

В Екатеринбурге началась реконструкция привокзальной площади – благоустройство планируют завершить к сентябрю.

На месте уже демонтируют проезжую часть, ремонтируют сеть ливневой канализации, обновляют освещение и контактную сеть. В ближайшее время начнут укладывать плитку на тротуаре вдоль площади. Также здесь установят систему видеонаблюдения и проведут масштабное озеленение – высадят более 50 деревьев и кустарников.

По словам вице-мэра Рустама Галямова, центром площади останется памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, вокруг которого организуют новое комфортное пространство. А элементы благоустройства должны будут органично вписаться в сложившуюся инфраструктуру: движение транспорта, велодорожки, парковки и пешеходные маршруты сохранятся в прежнем виде. Обновлённая площадь станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Сейчас на площади организовано автомобильное движение, а в центре сделали временную остановку для автобусов. Специалисты просят водителей и пассажиров заранее планировать свой маршрут, рассказали в администрации Екатеринбурга.

Фото Анны Иванюк с сайта администрации

Екатеринбург, Дарья Деменева

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