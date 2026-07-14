Подростки приехали из Бутки в Екатеринбург поступать в колледж и попали в ДТП

Прошлой ночью в Екатеринбурге попала в ДТП компания подростков, двое из которых приехали в уральскую столицу поступать в колледжи.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, авария произошла сегодня в 01:50 на улице Окружной, в районе дома № 8. 18-летний водитель без прав, который управлял автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии опьянения, не справился с управлением и врезался в бетонный столб освещения. Вместе с ним пострадали пассажиры 15 и 17 лет – жители села Бутка Талицкого района Свердловской области.

В результате ночной прогулки все трое получили травмы различной степени тяжести, их отвезли в больницу. На момент столкновения ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. Инспекторы ГАИ опросили очевидцев, зафиксировали обстановку, установили личности участников. В ходе проверки также установлено, что водитель не выполнил требование об остановке и повредил элементы дорожной инфраструктуры.

На 18-летнего водителя составили 7 административных протоколов: по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ – за управление в состоянии опьянения при отсутствии прав, по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ – за невыполнение требования об остановке, по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ – за отсутствие полиса ОСАГО, по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ – за управление незарегистрированным автомобилем, по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ – за управление без документов, по ст. 12.6 КоАП РФ – за нарушение правил применения ремней безопасности и по ч. 1 ст. 12.33 КоАП РФ – за повреждение опоры освещения.

Фото ГАИ

Екатеринбург, Елена Владимирова

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