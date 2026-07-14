В свердловском поселке семья задохнулась в погребе собственного дома

В посёлке Буланаш Артёмовского района в погребе жилого дома нашли тела трёх человек – супругов 56 и 57 лет и их 35-летней дочери. По предварительной версии следствия, они задохнулись газом, который выдавила из почвы подземная вода после затяжных дождей. Трагедия случилась вечером 11 июля.

«Посёлок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, семья наготовила партию консервированных огурцов из свежего урожая и собиралась убрать их на хранение в подпол. Первой туда спустилась дочь, следом за ней – её мать. Через некоторое время мужчина заметил, что с родными что-то случилось, и бросился на помощь. По тому, как лежали тела, было видно: он пытался вытащить жену и дочь к выходу, но сам потерял сознание и упал.

Специалисты газовой службы, прибывшие на место трагедии, зафиксировали в погребе превышение концентрации вредных веществ.

По данному факту Режевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас следователи проводят необходимые проверки: осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей, собирают документы. Чтобы установить точную причину смерти, назначены экспертизы, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«С учётом этих обстоятельств, прошу жителей Буланаша быть осторожными при пользовании хранилищами для домашних заготовок, и прежде, чем туда спускаться, хорошо их проветривать», – добавил полковник Горелых.

Буланаш, Дарья Деменева

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