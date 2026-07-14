Физик рассказал, как выжить в торнадо

На Урале участились случаи торнадо. Так, разрушительная воронка прошлась в конце июня по Кушве Свердловской области, уничтожив дома, дачные участки, деревья. Чуть меньшей силы торнадо были зарегистрированы в середине июля на озере Калды в Челябинской области и в Учалинском районе Башкирии. Физик Сергей Марченко рассказал, как выжить, если торнадо застал вас на трассе. По его словам, ни в коем случае нельзя прятаться под мосты и эстакады.

«Воздушная масса огромного объема несется по равнине, и на пути встает перекрытие эстакады. Пространство резко сужается и вместо безопасного бункера ты добровольно залез в аэродинамическую трубу. Ветер, который дул на открытой местности со скоростью 100 километров в час, разгоняется до 200 под мостом. Это чудовищная тяга вышвырнет тебя из укрытия вместе с машиной. К тому же, именно в это место на огромной скорости полетит весь мусор. Так работает закон Бернулли, при течении газа или идеальной жидкости увеличение скорости потока приводит к уменьшению его давления. И эта разница давлений сработает как разбитый шлюз на космической станции», – рассказал он в своем блоге.

Физик объяснил, что лучший вариант – отбежать от дороги, найти самую глубокую канаву, лечь в нее лицом вниз и вжаться в землю, чтобы воздушный поток прошел над людьми.

Екатеринбург, Елена Сычева

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