Уровень воды в Нице на территории Ирбита превысил 740 см: объявлен режим ЧС

Уровень воды в реке Нице в Ирбите достиг отметки 741 сантиметр – это на 1 см выше, чем утвержденный показатель, который считается опасным природным явлением. Глава города Николай Юдин принял решение ввести на территории Ирбита с 15:00 режим ЧС муниципального уровня.

«Отмечу, существенно на работу спасателей и предприятий города это решение не повлияет. Все необходимые меры мы принимаем уже в течение двух недель, то есть с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о неблагоприятном развитии паводковой ситуации. При этом для эвакуируемых ирбитчан мы дополнительно разворачиваем еще один ПВР на лыжной базе в Сосновой роще. Уже сегодня он будет готов принимать всех желающих покинуть зону затопления. Кроме того, сегодня в город прибудет дополнительная группировка «Службы спасения», в составе 10 человек и двух лодок», – написал Николай Юдин в соцсети.

Ирбит, Елена Владимирова

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