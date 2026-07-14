В Екатеринбурге перекроют несколько улиц из-за «Царских дней»

В связи с проведением фестиваля «Царские дни» 16 и 17 июля в Екатеринбурге будут введены временные ограничения движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 00:00 16 июля до 05:00 17 июля будет ограничено движение по улице Царской на участке от улицы Первомайской до улицы Дзержинского.

16 июля в 23:30 на площади перед Храмом-памятником на Крови начнется Божественная литургия, которая продлится до 02:30 17 июля. После службы состоится Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма.

С 02:30 до 08:00 будет временно прекращено движение для всех видов транспорта по следующим маршрутам:

· ул. Толмачева (от ул. Первомайской до пр. Ленина)

· пр. Ленина (от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина)

· ул. Татищева (от ул. Репина до ул. Токарей)

· ул. Токарей (от ул. Татищева до ул. Кирова)

· ул. Бебеля (от ул. Кирова до ул. Готвальда)

· нечетная сторона ул. Халтурина (от ул. Готвальда до ул. Технической)

· ул. Техническая (от ул. Бебеля до ул. Решетской)

· ул. Решетская (от ул. Технической до ул. Леваневского)

· ул. Леваневского (от ул. Решетской до автодороги в пос. Шувакиш)

· автодорога в пос. Шувакиш (от ул. Леваневского до ул. Зеленой)

· ул. Зеленая (от автодороги в пос. Шувакиш до проезда Первого)

· ул. Пышминская (от ул. Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автодороги)

17 июля с 05:00 до 10:00 в связи с движением колонны паломников будет временно ограничено движение на участке ЕКАД с 41-го по 57-й километр. В это время объезд возможен по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Ограничения будут действовать до завершения мероприятий и сниматься поэтапно по мере прохождения колонны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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