МЧС прогнозирует дальнейшее затопление уральских территорий

15 и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень. В связи с этим возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в реке Нице в районе Ирбита сохранится неблагоприятная гидрологическая обстановка, уровень воды близок к отметке опасного явления (740 см). Также до опасного уровня может повыситься уровень воды в реке Тавде в районе города Тавда, реке Пышме в районе Талицы.

Увеличится зона затопления в следующих муниципалитетах: Горноуральский округ, Первоуральск, город Ирбит, Ирбитский район, Невьянский округ, Нижний Тагил, город Камышлов, Камышловский район, Новолялинский округ.

Угроза подтопления сохраняется в Верх-Нейвинском, Серове, Сосьве, Староуткинске, Тавде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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