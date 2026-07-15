За сутки в Свердловской области затопило 177 жилых домов и 564 земельных участка (ФОТО)

За минувшие сутки в Свердловской области затопило 177 жилых домов и 564 земельных участка. Основной удар стихии пришелся на Камышловский, Артемовский и Ирбитский районы и город Ирбит. Также по несколько десятков участков подтоплено в окрестностях Невьянска, Нижнего Тагила. Березовского и Талицы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Всего на территории региона в 20 муниципальных образованиях подтоплено 362 частных жилых дома, 5 дачных домов, 1760 приусадебных участков, 2 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов.

В пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых.

Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки на территории региона сохранится непогода: ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях.

К ликвидации наводнения привлечено 418 человек и 128 единиц техники, в том числе от МЧС России – 156 человек и 43 единицы спецтехники.

Ирбит, Камышлов, Елена Владимирова

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