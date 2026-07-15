Скандал на Урале: ГАИ оштрафовала стоящих в очереди за бензином

В Каменске-Уральском разгорается скандал из-за действий сотрудников ГАИ, которые выписали штрафы водителям, стоявшим в очереди на АЗС. Часть из них, находившаяся в хвосте очереди, занимала полосу для движения, что нарушает ПДД.

О ситуации рассказала Анастасия из Каменска-Уральского. Девушка эмоционально пожаловалась на то, что сотрудники ГАИ собрали документы у всех стоявших в очереди и объявили, что всем выпишут штрафы по 5 тысяч рублей. В итоге люди окружили машину инспекторов и упрекали их в том, что они действуют не по-людски, хоть и выполняют приказ. В дежурной части, по словам Анастасии, сообщили, что экипаж действительно был отправлен на место, чтобы отрегулировать ситуацию, однако, как сказала девушка, они решили вместо этого выписать всем протоколы.

Мнения автолюбителей и комментаторов разделились: одни считают, что нарушители виноваты сами, другие сочувствуют водителям, которые вынуждены стоять в очереди, чтобы заправиться.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube