Почти половина уральских клещей – боррелиозные

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 17,3 тысячи пострадавших от присасывания клещей. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, это в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году. Напомним, что первые случаи присасывания клещей были зарегистрированы еще в начале весны.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 107 человек, на клещевой боррелиоз – 212 человек. При этом почти половина – 47,7% обследованных клещей оказались боррелиозными. Энцефалитными – 1,4%. Еще в 3,7% обследованные клещи были переносчиками моноцитарного эрлихиоза, а в 1,4% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Екатеринбург, Елена Сычева

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