На Урал идут мощные грозы. Приготовиться Свердловской и Челябинской областям

На Урал движется мощный грозовой фронт. «Направление движения – восток, северо-восток. Прохождение грозовых ячеек, помимо ливневых осадков, сопровождается шквалами и градом», – предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии, 15 июля на юге Свердловской области и в Челябинской области ожидаются очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube