На Урал идут мощные грозы. Приготовиться Свердловской и Челябинской областям

На Урал движется мощный грозовой фронт. «Направление движения – восток, северо-восток. Прохождение грозовых ячеек, помимо ливневых осадков, сопровождается шквалами и градом», – предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин.
По данным Уральского управления по гидрометеорологии, 15 июля на юге Свердловской области и в Челябинской области ожидаются очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
Екатеринбург, Елена Сычева
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