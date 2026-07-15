В Первоуральске пропали два брата – 8 и 12 лет

В Первоуральском округе полиция ищет двух мальчиков, родных братьев 8-летнего Артема и 12-летнего Владислава Кочевых, которые накануне, 14 июля в 13.00 ушли из квартиры по ул. Комсомольская на прогулку и не вернулись.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, мать ребят обратилась в полицию только сегодня. Кроме двух пропавших мальчиков у нее есть еще два сына – 11-летний и годовалый.

«Мобильных телефонов у ребят с собой нет. Возможно, наличие у них 5000 рублей, взятых у родителей. Склонностей к экстремальным путешествиям также не наблюдалось. Личный состав отдела полиции Первоуральска начальником подразделения полковником Еркином Ертысбаевым поднят по тревоге. В розыске задействовано 56 представителей МВД. Сыщики отрабатывают круг знакомых мальчишек, места их возможного нахождения, авто- и железнодорожные станции, торговые центры. Отрабатывается версия, что Владислав и Артём могли отправиться к своей бабушке в деревню Коуровку, связь с которой у родителей отсутствует. В отношении матери за ненадлежащее воспитание собственных детей инспекторы ПДН полиции завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ», – рассказал полковник Горелых.

Приметы Владислава: рост 140 см, глаза голубые, плотного телосложения. Одет: черная ветровка, черные спортивные штаны, кроссовки белые с синим рисунком.

Приметы Артёма: рост 128 см., худощавое телосложение, глаза светло-голубые Одет: синяя футболка, черные шорты, черные кроссовки.

Тем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребят, просьба позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343)358-71-61, а также в дежурную часть ОВД Первоуральска 8 (343) 964-82-21.

Первоуральск, Елена Владимирова

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