На Урал не пустили крупную партию зараженных абрикосов из Азербайджана

Специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Свердловскую область из Азербайджана автотранспортом партии свежих абрикосов в количестве 19 тонн, зараженных карантинным вредителем.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на абрикосах нашли бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola (Winter) Honey). Это заболевание, которое поражает преимущественно кустарники и деревья из семейства розоцветных. Плоды начинают болеть и покрываются плотным слоем плесени. Такие фрукты и ягоды не стоит употреблять в пищу. Опасности для жизни человека они не несут, но если все-таки съесть зараженный плод, существует риск получить пищевое расстройство.

В соответствии с требованиями законодательства ввоз зараженной продукции запрещен. Грузополучатель принял решение вернуть зараженные фрукты отправителю.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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