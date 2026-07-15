Вода в Ирбите поднялась выше 8 метров. Жителей просят эвакуироваться к родным или в ПВР

По последним данным, воде в реке Нице (Ирбит) поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые были зафиксированы в этих местах.

Глава города Николай Юдин сообщил, что подтоплено 226 приусадебных участков и 165 жилых домов и дач, где проживает 335 человек.

«Еще раз хочу обратиться с просьбой к ирбитчанам, чьи дома сегодня уже находятся в зоне затопления или к ним подходит вода: постарайтесь поднять выше ценные вещи, мебель, бытовую технику. Пожалуйста, трезво оцените необходимость оставаться в доме. Возможно гораздо безопаснее будет выехать к родственникам или в пункт временного размещения», – подчеркнул он.

Ирбит, Елена Владимирова

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