Из-за сильного ливня с грозой в Екатеринбурге встал общественный транспорт

После того, как около 16:00 в Екатеринбурге начался ливень с грозой, было нарушено движение общественного транспорта сразу в нескольких частях города. Об этом сообщает канал Департамента транспорта в мессенджере Макс.

Так, с 16:12 на улице Красноуральской (в районе остановки ВИЗ) затруднено движение трамваев в сторону к/ст ВИЗ из-за помехи в виде веток на проводах. Задержано движение трамваев: 2, 11, 19.

С 16:17 на перекрёстке улиц Луначарского и Декабристов затруднено движение транспорта во все стороны из-за большого скопления воды. Задержано движение трамваев: 3, 6, 10, 20, 21.

На Проспекте Ленина (в районе остановки ул. Бажова) затруднено движение транспорта во все стороны по падения дерева и обрыва контактной сети. Задержано движение трамваев: 8, 13, 15, 16, 18.

На улице Победы (в районе остановки Ильича) затруднено движение транспорта во все стороны по причине превышения допустимого уровня воды на перекрёстке. Задержано движение трамваев: 8 и 24, троллейбуса № 30.

На улице Энтузиастов затруднено движение трамваев в обе стороны из-за падения дерева и обрыва контактной сети. Задержано движение трамваев: 2, 7, 24, а также троллейбуса 33.



С 16:23 на перекрёстке улиц Малышева и Добролюбова затруднено движение транспорта в обе стороны из-за превышения допустимого уровня воды на дороге. Задержано движение троллейбусов: 25, 26, 35, 37.

«Уважаемые пассажиры и подписчики, в городе наблюдаются крайне тяжёлые погодные условия! Просим вас быть внимательными и осторожными, и при возможности не покидать здания. В городе большое количество ДТП и затоплений», – резюмирует Дептранс.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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