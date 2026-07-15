На Ганиной Яме готовятся принять десятки тысяч паломников

В ночь на пятницу тысячи верующих христиан пройдут крестным ходом от Храма-на-Крови до Монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Обитель активно готовится встретить паломников, чтобы ранним утром провести молебен в память о Романовых.

В преддверии этого события митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Мелитон и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев совершили обход обители и оценили готовность монастыря к большому празднику.



«Значимость той трагедии, которая произошла 108 лет назад – мирового масштаба. И то возрождение, которое здесь происходит, оно соразмерно этой трагедии. Мы ожидаем десятки тысяч паломников. Сколько их будет? 50-60-70 тысяч? Мы должны быть готовы к любым испытаниям. Мы помним 2018 год, когда более 100 тысяч человек прибыло в обитель», – говорит владыка Евгений.

Архипастырь отметил, что особое внимание уделяется безопасности и комфорту верующих, их информированию, ремонту дорог по ходу крестного хода, питьевому режиму, питанию и другим бытовым вопросам. В этом Епархии помогают правительство региона, администрация Екатеринбурга и Фонд святой Екатерины.



«Учредители фонда глубоко почитают жизненный путь русского императора и его семьи. Они много лет поддерживают Царские дни, в том числе и с обеспечением необходимой инфраструктуры для паломников. Сегодня мы видим насколько здесь красиво, все удобно и чисто. И я надеюсь, что все пройдет на очень высоком уровне. И даст Бог, все сложится, люди придут, дойдут до монастыря и здесь помолятся вместе с нами», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.



Напомним, Царские дни проходят уже в 25 раз. Всю неделю в Екатеринбурге проходят встречи с писателями, журналистами, историками, научными специалистами, а также музыкальные вечера и концерты с участием композиторов со всей России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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