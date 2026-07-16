На СвЖД с рельсов сошли три вагона и секция локомотива грузового поезда

ЧП на СвЖД: произошел сход трех вагонов и секции локомотива грузового поезда на участке Кишерть – Шумково в Пермском крае. Пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов.

По обстоятельствам известно следующее: 15 июля в 23:31 по московскому времени на двухпутном электрифицированном участке Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги произошел сход трех вагонов и одной секции локомотива грузового поезда (груз – глинозем).

Для ликвидации последствий к месту схода направили восстановительную технику. Все обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает пресс-служба СвЖД.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube