Грузовые вагоны могли сойти из-за размыва полотна

Шесть вагонов с глиной могли сойти с рельсов из-за размыва полотна, сообщили в транспортной прокуратуре. Инцидент, напомним, произошел сегодня ночью, около половины второго по местному времени на участке Кишерть – Шумково.

«Пострадавших нет. Для устранения последствий схода к месту направлена восстановительная техника», – уточнили в СвЖД.

Возможны задержки пассажирских поездов. В частности, сейчас задерживается электричка Пермь – Екатеринбург.

Екатеринбург, Елена Сычева

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