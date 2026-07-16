Вода в Свердловской области продолжает прибывать. Десятки людей эвакуированы

В Свердловской области продолжаются ливневые дожди и грозы, уровень рек повышается, под воду уходят все новые территории.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, к утру 16 июля затоплены 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований. Также остаются затопленными 9 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог. За сутки затопило 130 домов и 185 земельных участков, преимущественно в Ирбите и Ирбитском районе.

Глава Ирбита Николай Юдин сообщил, что по состоянию на 08:00 уровень воды в Нице составил 835 см, что на 49 см выше, чем вчера. Это также выше, чем во время наводнений 2016 и 1979 года. Вода продолжает выходить на дороги и тротуары. Спасатели, а их сегодня в Ирбите работает уже более 50, продолжают подворовой обход с целью уточнения обстановки и при необходимости помогают жителям вывозить вещи, перебираться в ПВР или к родным.

Сейчас в регионе развернуто 6 пунктов временного размещения: 4 в Ирбитском районе и два – в городе Ирбите. В них временно проживают 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родственников и знакомых.

За сутки спасатели распределили более 400 продуктовых наборов, 2 тонны бутилированной воды, а также выполнили десятки запросов на доставку медикаментов.

Воздушная разведка с применением БПЛА позволяет в режиме реального времени отслеживать движение паводковой волны и оперативно корректировать маршруты спасательных подразделений.

В районах ЧС продолжаются восстановительные работы: расчистка русел рек и дренажных систем, завершается вывоз мусора, проводится оценка состояния мостовых переходов. В Ирбитском районе на территории сельхозпредприятия «Килачевское» завершено возведение защитных дамб из песчаных мешков для предотвращения подтопления объектов животноводства, ведется откачка поступающей воды мотопомпами.

В ближайшие сутки ожидается дальнейший подъем уровня воды, что создает риски подтопления дополнительных территорий в Ирбитском муниципальном округе и городе Ирбите.

К работам в зоне ЧС привлечено 475 человек и 139 единиц техники.

Ирбит, Елена Владимирова

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