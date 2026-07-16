За сутки на Урале местами выпало до 47 мм осадков

С утра 15 июля до утра 16 июля почти на всей территории Свердловской области продолжались дожди, местами они были сильными и очень сильными.

Как сообщает Гидрометцентр, в горной зоне за сутки выпало 34-47 мм (Кытлым, Ревда, Михайловск), на востоке области – 19-29 мм (Артемовский, Ирбит, Туринская Слобода, Туринск, Тавда). На юго-западе отмечались грозы.

В Екатеринбурге днем было +20,9°, ближе к вечеру прошел сильный дождь (21 мм), гроза, дул сильный ветер 17 м/с. Ночью было +14,8°, выпало еще 9 мм осадков.

Сегодня циклон в Свердловской области будет медленно двигаться в направлении к Омску. Сильные и очень сильные дожди сегодня, 17 и 18 июля вероятны на севере и востоке области. В воскресенье 19 июля осадки ослабеют, и к началу новой недели прекратятся на севере области. На юге области под влиянием периферии волнового циклона, который вскоре оформится над Башкирией и пройдет по Южному Уралу на восток, дождь вероятен еще и 20-21 июля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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