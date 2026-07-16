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В Серовском районе размыло автодорогу к двум поселкам

Госавтоинспекция временно ограничила движение на автодороге Серов – Еловка Новая – Подгарничный Серовского района.
Как сообщили в облГАИ, в связи с выходом из берегов реки Турья затоплен 17-й километр автодороги Серов – Еловка Новая – Подгарничный (подъезд к поселкам Ларьковка и Андриановичи). На участке установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».
Объезда со стороны Серова нет. Проезд к поселкам Ларьковка и Андриановичи возможен только через Краснотурьинск.
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

Серов, Елена Владимирова

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