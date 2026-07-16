В Екатеринбурге топит тротуары: горожане винят дорожников (ВИДЕО)

В Екатеринбурге топит тротуары. Вода стекает на них с газонов и с проезжей части. Горожане винят дорожников, которые делают уклоны без учета ситуации в пешеходной зоне, а также «забывают» про ливневую канализацию.
Так, недавно прошел ремонт на улице Сакко и Ванцетти. На перекрестке с Попова ливневки не оказалось. Улица оказалась подтоплена после дождя. Еще хуже ситуация на соседнем перекрестке – Попова и Хохрякова, там машины практически плывут.
Пешеходам вода доходит по щиклотоку даже в дворовых проездах, куда вода из-за уклонов стекает с проезжей части. В итоге обычная ходьба по городу превращается в форсирование рек.
Екатеринбург, Елена Сычева
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