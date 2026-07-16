Эндокринолог объяснил, как правильно худеть на уколах и чем грозят эксперименты с дозировками

Препараты на основе семаглутида и тирзепатида стали настоящим хитом среди желающих сбросить лишний вес, причем далеко не всегда их используют по назначению врача. В погоне за быстрым результатом пациенты забывают, что у этих уколов есть противопоказания, строгие схемы приёма и побочные эффекты. Эндокринолог Свердловского госпиталя для ветеранов войн Владислав Лазарев объяснил «Новому Дню», как правильно входить в терапию, как долго ее проходить и чем грозят эксперименты с дозировками.

«Начинать прием препаратов без подготовки нельзя. Прежде всего необходимо пройти обследование: оба средства противопоказаны при медуллярном раке щитовидной железы, поэтому требуется сдать анализ крови на кальцитонин. Также обязательно нужно пройти узи брюшной полости – чтобы исключить камни в желчном пузыре и другие проблемы. Только после этого можно приступать к приему», – отметил врач.

По его словам, старт лечения всегда происходит с минимальной дозировки. Увеличение дозы, вопреки инструкции, многие врачи часто проводят не по стандартной схеме, а исходя из динамики снижения веса. Если пациент хорошо худеет, повышать дозу нет смысла. По словам специалиста, многие худеющие остаются на маленьких дозировках длительное время и достигают отличных результатов без лишней нагрузки на организм.

Если же увеличение необходимо, процесс входа в терапию занимает от одного до трех месяцев. Сначала пациент получает минимальную дозу, через месяц оцениваются результаты – и только при недостаточной эффективности дозировку повышают. Максимальная граница для тирзепатида составляет 15 мг, для семаглутида – 2,4 мг. Однако на практике до максимума доходят единицы.

Лазарев утверждает: лечение ожирения подразумевает пожизненный пересмотр образа жизни – результата не будет без изменения привычек и рациона. Прием препаратов, как правило, занимает от полугода до 1,5-2 лет. Выход из терапии, как и вход в нее, должен быть постепенным. Однако резкая отмена препарата обычно не вызывает синдрома отмены – единственная реальная угроза заключается в обратном наборе веса. А вот старт с высокой дозировки – одна из самых опасных ошибок. При попадании в организм сразу большой дозы препарата последствия могут быть катастрофическими, вплоть до летального исхода. Наиболее частыми и реальными осложнениями становятся острый панкреатит, панкреонекроз, острый холецистит и другие тяжёлые нарушения работы ЖКТ.

Как уже писал «Новый День», данные средства отпускаются исключительно по рецепту и показаны только при сахарном диабете второго типа и клинически подтвержденном ожирении. Только специалист может подобрать безопасную схему перевода, правильную стартовую дозировку, определить необходимость паузы и оценить переносимость с учётом истории болезни.

Между тем, рассчитывать на снижение веса исключительно за счёт инъекций не стоит. При использовании таких препаратов, механика похудения следующая: в первые недели организм теряет преимущественно жидкость, а примерно через месяц начинается сжигание жировой ткани, однако параллельно идёт и потеря мышечной массы. Время терапии «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить пищевое поведение, ввести физическую активность и в целом перейти к более здоровому образу жизни. Если же полагаться только на уколы, игнорируя питание и спорт, после окончания терапии жировая ткань возвращается, причём в четыре раза быстрее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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