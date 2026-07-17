Кардио 150 минут в неделю, силовые и белок: как снизить вес в период приема уколов для похудения

Препараты на основе семаглутида и тирзепатида («Оземпик» и «Тирзетта») продолжают быть в топе среди желающих похудеть. Однако, как напоминают врачи, сами по себе инъекции – лишь инструмент, который помогает снизить вес, но не заменяет работу над собой. Если же полагаться только на уколы, игнорируя правильное питание и спорт, после окончания терапии жировая ткань возвращается, причем в четыре раза быстрее.

Как рассказал «Новому Дню» эндокринолог Свердловского госпиталя для ветеранов войн Владислав Лазарев, в период приема данных препаратов физическая активность становится обязательной частью образа жизни. «Необходимы очень активные физнагрузки, в том числе силовые, и возрастных ограничений для них нет. Кардиотренировки также обязательны: 150 минут в неделю – это минимум, который должен быть», – отметил врач.

Питание тоже играет ключевую роль: важно систематически отслеживать калорийность, избегать жирной и жареной пищи. Как утверждает Лазарев, препараты сами «подсказывают» организму, что ему не подходит: у многих на фоне приема возникает стойкая неприязнь к жирной и жареной пище – один запах может вызывать тошноту. Тем не менее, по словам специалиста, универсальных диет для всех не существует: каждый человек подбирает свой рацион индивидуально, ориентируясь на собственные ощущения.

Как правило, в повседневном меню не хватает белка. Эндокринолог советует делать ставку на мясо, рыбу, творог, яйца, а при необходимости – даже на спортивный протеин. Также в рационе должны присутствовать клетчатка, зелень, бобовые и чечевица.

Что касается поддерживающих инъекций после завершения основного курса – врачи называют эту практику абсолютно бесполезной. Достигнутый вес удерживается не уколами, а новым образом жизни: сбалансированным питанием, регулярной физической активностью и перестроенными привычками.

Напомним, данные средства отпускаются исключительно по рецепту и показаны только при сахарном диабете второго типа и клинически подтвержденном ожирении. Даже при наличии прямых показаний терапия не проходит бессимптомно. Наиболее частые побочные эффекты связаны с расстройством желудочно-кишечного тракта – тошнота, рвота, запоры. Это объясняется самим механизмом действия: препараты замедляют эвакуацию пищи, посылают в мозг сигнал о насыщении и тормозят опорожнение желудка. В первые недели организм теряет преимущественно жидкость, а примерно через месяц начинается сжигание жировой ткани, однако параллельно идёт и потеря мышечной массы. Время терапии «на уколах» необходимо использовать, чтобы перестроить привычки и перейти к более здоровому образу жизни.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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