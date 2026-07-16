В Свердловской области подтоплено почти 2200 садов и 478 частных домов

По состоянию на 16 июля на территории 19 муниципалитетов Свердловской области в 75 населенных пунктах подтоплено 2175 садовых участков и 478 частных домов, затоплено 10 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 29 населенными пунктами.

Как сообщили в ДИПе, повышенный уровень воды сохраняется на реках Нице в городе Ирбите (835 см) и Сосьве в пгт Гари (820 см). После прошедших осадков отмечается интенсивный рост уровней воды на реке Туре (в Туринске – 791 см, в Туринской Слободе – 808 см). Уровень реки Пышма стабилизировался на уровне 750 см. Уровень реки Ирбит за сутки снизился на 29 см (до 675 см).

В Ирбите подтоплено 226 приусадебных участков и 165 домов, дороги на 16 участках и 5 перекрестках. Из зоны подтопления эвакуировано 73 человека, в ПВР размещен 51 человек. Дежурит круглосуточный пост с плавсредствами.

В Ирбитском районе подтоплено 555 участков, в т.ч. 180 частных домов в 32 населенных пунктах. Ограничено движение транспортных средств на 63-м километре автодороги «Артемовский – Зайково». Объезд организован по маршруту «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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