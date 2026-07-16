На Ново-Свердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт: для чего он нужен

С 17 по 27 июля энергетики проведут ремонт всех агрегатов Ново-Свердловской ТЭЦ. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Берёзовском, часть зданий в Кировском и Октябрьских районах Екатеринбурга.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», за десять дней специалисты проведут диагностику и ремонт основного и вспомогательного оборудования станции, техническую экспертизу зданий и сооружений, сформируют запас топлива и материалов.

Останов теплоисточника и прекращение горячего водоснабжения согласованы с администрациями городов, жилищным организациям (УК, ТСЖ) направлены уведомления.

Ремонт оборудования электростанции – необходимое мероприятие программы подготовки к зиме, чтобы обеспечить надёжное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в отопительном сезоне.

Екатеринбург, Елена Васильева

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