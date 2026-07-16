Начался капремонт участка дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск: почему это важно и как будет проходить

Начался капитальный ремонт участка автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Работы ведутся в рамках народной программы и национального проекта «Инфраструктура для жизни», постоянный контроль работ проводится «Единой Россией» в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги».

Напомним, что Режевской тракт входит в опорную сеть дорог Свердловской области. Данное направление – одно из ключевых в Екатеринбургской агломерации и в северо-восточной части Свердловской области, его востребованность непрерывно растет, в том числе и плане осуществления связи промышленных и сельскохозяйственных территорий северо-востока области. По этому направлению также идет маятниковая миграция жителей Березовского округа. По данным Уралавтодора, ежесуточный трафик достигает 26 тысяч автомобилей.

Для того чтобы не создавать на данном участке проблем для автомобилистов, был выбран вариант комплексной реновации трассы. В частности, капитальный ремонт разделен на несколько этапов. В текущем году планируется завершить работы на участке протяженностью четыре километра, в 2027 году – 1,5 километра, в 2028 году – 0,78 километра. В результате трасса будет расширена с двух до четырех полос движения, что, в том числе, существенно сократит аварийность данного направления. На работах по реконструкции на данный момент задействовано 17 единиц дорожной техники. Чтобы сократить сроки ремонта, работы ведутся круглосуточно. Сейчас уже готово 1200 метров новой полосы в сторону Режа.

«На Режевском тракте продолжается строительство дополнительных полос движения. В этом году дорожники сдадут 4 км, а всего в течение трех лет расширим с двух до четырех полос почти 6,3 км трассы. Это один из самых масштабных в регионе объектов 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – отметил губернатор Свердловской области и секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер.

«Общая протяженность трассы 76 километров, из которых до 4 полос будет расширено 24 километра. Помимо этого, по разделительной полосе планируется установить дорожные ограждения, что будет воспрепятствовать выезду автомобилей на встречную полосу движения. Именно этот маневр в большей степени влияет на безопасность дорожного движения, на аварийность и смертность, поэтому работы на этой автодороге особенно пристально контролируются партпроектом», – пояснил руководитель партийного проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин.

«Значение Режевского тракта для развития Екатеринбургской агломерации, промышленных и сельскохозяйственных территорий на северо-востоке области трудно переоценить. В результате капитального ремонта здесь появится новый участок автодороги с существенно возросшей пропускной способностью, а главное – с качественно иным уровнем безопасности для всех участников движения», – отметил врио заместителя начальника Управления автодорог Свердловской области Дмитрий Мукашев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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